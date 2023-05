De Siervo: «Ci saranno novità riguardo la prossima serie A, vi spiego»

De Siervo, l’ad della lega serie A ha parlato della nuova stagione calcistica analizzando in particolare la questione diritti tv

PAROLE – L’obiettivo era riportare il calcio italiano sulla vetta del mondo, è un lavoro partito almeno quattro anni fa con una riorganizzazione strutturale della Lega Calcio che ha cambiato pelle e si è ripresa il suo futuro

COPPA ITALIA – Se sono previsti cambiamenti nella formula? Abbiamo elaborato un progetto sulla falsariga del modello inglese, lo sottoporremo a breve al voto delle squadre. Avremo due modelli opposti, far giocare la squadra più grande nel campo di quella più piccola ha alcuni problemi: per esempio non si potrebbero usare goal line technology o VAR in alcuni stadi. Sarebbe più vicina agli anni ’80 che ai tempi moderni, detto questo i club saranno chiamati nelle prossime settimane a decidere se il prossimo bando per i diritti della Coppa Italia avrà il modello attuale o quello simil-inglese”

GIUSTIZIA SPORTIVA – Su questo mi corre l’obbligo di una premessa: le sentenze si commentano solo quando definitive. Però sono d’accordo, sono convinto e lo ribadisco che per il sistema intervenire a fine stagione sarebbe stata la soluzione migliore. Ci hanno spiegato che non sarebbe stato possibile, noi abbiamo un’idea diversa

DIRITTI TELEVISIVI– Intanto, finalmente siamo riusciti a rompere il vincolo si diritti internazionali. ricordo che ormai da cinque anni la Lega gestisce in autonomia la gara per i diritti nazionali: abbiamo scelto più modelli possibili, per affrontare il bando più difficile di sempre, che deriva anche da un antitrust particolarmente severa. Nel corso di giugno e luglio concluderemo il processo: l’asticella è stata fissata a 1,15 miliardi. Partita in chiaro il sabato sera? Me lo auguro. C’è grande interesse da parte di Mediaset, mi auguro che il nuovo management della Rai possa valutare questo investimento. Quello che la Lega per la prima volta sta facendo è offrire la seconda scelta come qualità della settimana, tutti i sabato sera. La vera novità della prossima stagione è che giocheremo 37 gare nel weekend, con una sola giornata infrasettimanale. Questo è stato pensato per proteggere i giocatori ed è stato possibile perché non osserveremo la pausa natalizia. La finale di Supercoppa arriverà in Arabia Saudita l’8 gennaio