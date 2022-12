De Rossi sfotte la Lazio: «Il derby a Roma è mancato per 11 anni...»

Daniele De Rossi, tecnico della SPAL, nel presentare il derby tra la sua squadra e il Modena ha sfottuto la Lazio

Daniele De Rossi ha presentato in conferenza stampa il derby tra SPAL e Modena tirando in ballo la stracittadina romana. Il tecnico degli estensi non ha perso occasione per stuzzicare i tifosi della Lazio con queste parole.

PAROLE – «So cosa significa giocare un derby, so cosa significa vivere un derby. Non oso immaginare però cosa significa non viverlo per vent’anni visto che noi a Roma lo giochiamo sempre e solo per un periodo, tanto tempo fa, è mancato per 11 anni».