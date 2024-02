De Rossi: «Non siamo brutti anatroccoli, ogni tanto vinciamo pure noi»

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato così del successo dei giallorossi contro il Feyenoord in Europa League

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il successo ai rigori sul Feyenoord. Le dichiarazioni dell’allenatore dei rivali della Lazio.

VITTORIA – «È bello ricordare tutto. Era la mia prima notte europea a Roma in questa veste. È stato bello che sia finita così. Penso sia una vittoria meritata, soprattutto per quello fatto nel primo tempo. Penso sia il modo più bello per vincere, molto romanista, molto al cardiopalma però ci siamo scrollati di dosso un po’ di fatalismo. Noi romanisti abbiamo alcuni modi di dire: mai ‘na gioia e altri che non si possono ripetere (ride, ndr), ma iniziamo a cambiare pagina anche da questo punto di vista. Non siamo brutti anatroccoli. Ogni tanto vinciamo pure noi, siamo forti. Sono contento, un grande stadio».