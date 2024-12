De Rossi alla Lazio? L'ex Roma non ha dubbi: «Non me lo chiederanno mai. Mi sa proprio che quest'anno...»

De Rossi intercettato da Valerio Staffelli per la consegna del tapiro d’oro ha risposto così alla domanda ironica su un suo possibile futuro

Questa sera andrà in scena una puntata di Striscia la Notizia, nella quale Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro con un corno porta fortuna Daniele De Rossi. Sport Mediaset ha mandato un’anticipazione di quello che è stato l’incontro con l’ex allenatore della Roma. Ha risposto così alla domanda ironica su un’eventuale richiesta della Lazio.

IO ALLA LAZIO? – «Non me lo chiederanno mai, stanno andando alla grande. Per questo mi sa che quest’anno di corni me ne servono due».