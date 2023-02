De Rossi, il suo futuro alla Spal è già in bilico: le ultime

De Rossi, l’allenatore della Spal non vive un buon momento a livello di risultati e Tacopina valuta il suo futuro

Il momento certamente è molto delicato in casa Spal, con Daniele De Rossi che non riesce a far ingranare la squadra sotto il punto dei risultati. Secondo quanto viene riportato da estense.com Tacopina alla luce del rendimento della squadra, sta valutando la posizione dell’ex centrocampista della Roma.

I numeri inguaiano De Rossi, visto che in 16 partite ha raccolto solamente tre vittorie.