De Rossi difende Karsdorp: «Sostituirlo prima non serviva ed è ingiusto puntargli il dito contro»

De Rossi, il tecnico giallorosso a fine gara in conferenza stampa difende il calciatore olandese rilascia queste parole

KARSDORP – Gli errori capitano, non buttiamo la croce addosso a nessuno. Non mi arrabbierò mai con un mio calciatore per un passaggio sbagliato, quell’errore lo fa dopo una chiusura buona. Certo quell’errore l’ha colpito e la reazione del pubblico è normale. Cambiarlo al primo tempo non serviva, sarebbe stato il modo più facile per dare la colpa a qualcuno della sconfitta. Non possiamo pretendere poi che il pubblico ci batta le mani sempre. L’episodio ha pesato, ma saremo bravi a stargli vicin