De Rossi a Dazn: «Serviva uccidere prima la partita, nel gol del pari Zapata è stato bravo. Brighton? Vi dico»

De Rossi, il tecnico giallorosso analizza a caldo la vittoria contro i granata soffermandosi sul gol di Zapata

Ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria con il Torino De Rossi, il quale si esprime cosi sulla partita con i granata

MENO SOFFERENZA – Si, mi è piaciuta quella ventina di minuti di gestione. Dicevo ai giocatori che loro non avrebbero mollato e infatti non hanno mollato. Queste sono partite da uccidere subito

GOL SUBITI – Il primo è stato un grande gol di Zapata. In certe occasioni bisogna battere le mani all’attaccante. Tutti i gol possono essere evitati, ma sai che noia se tutte le partite finissero zero a zero?

BRIGHTON – Temo una squadra forte con una rosa forte ed equilibrata. Un allenatore che per me è uno dei più forti in Italia e forse in Europa. Noi però non abbiamo nulla da temere perché siamo altrettanto forti. La preparazione di questa partita mi toglierà qualche notte di sonno. Credo però che anche Roberto non sarà contento di aver pescato noi. Stavolta non penso che mi passerà gli appunti (ride, ndr). Ci siamo scritti il primo giorno e poi non ci siamo più scritti per correttezza. Io cerco sempre di scopiazzare dai più bravi e lui lo è