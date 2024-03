De Paola: «Sarri? O si fa il suo gioco o salta tutto. La Lazio ha quelle lacune»

Il giornalista Paolo De Paola commenta così l’andamento della Lazio di Maurizio Sarri: ecco che cosa ha detto

Ai microfoni di TMW Radio, così Paolo De Paola ha parlato della Lazio di Maurizio Sarri.

LE PAROLE – «Questo è il terzo allenatore che discutiamo dopo Allegri e Mourinho. Sarri è integralista, o si fa quel gioco o salta tutto. Non ha modo di ripensare a certe condizioni e questo è il suo limite. Si vede che la squadra cerca di accontentarlo ma poi ha delle lacune perché i giocatori non riesco a seguirlo per 90 minuti. Sarri rispetto al passato che si è costruito non riesce a trovare un cambiamento che mi aspetterei».