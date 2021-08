De Paola: «La Lazio è in ritardo. Alcuni sono avulsi al gioco di Sarri»

L’ex direttore di Tuttosport, De Paola, ha commentato il momento della Lazio ad una settimana dal campionato

Paolo De Paola – ex direttore di Tuttosport – è intervenuto ai microfoni di TMW per analizzare il momento della squadra di Sarri. Ecco le sue parole:

«Vorrei capire cosa si sono detti con Lotito in tutto quel tempo in cui si sono parlati prima di firmare. La Lazio è in ritardo, non me l’aspettavo. Ho visto una squadra troppo laboriosa contro il Sassuolo, è ancora pigra quando si tratta di correre indietro. Ma non è un problema sconosciuto per Sarri, soprattutto all’inizio delle sue avventure. Mi preoccupa capire quali siano i giocatori che lui ritiene giusti: ho paura che alcuni elementi, come Immobile, possano essere avulsi al suo calcio. Bisogna fare attenzione, i laziali sono molto esigenti. Alcuni di loro non vogliono vedere ciò che c’è e dire oggettivamente ciò che si vede».