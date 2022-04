De Paola: «Immobile non si lamenti delle critiche, coi piedi fa storcere la bocca»

Il giornalista Paolo De Paola non salva Immobile. Nonostante il momento positivo, il pensiero è fisso sulla Nazionale

Paolo De Paola non salva Immobile. Anzi, nega a lui la possibilità di rispondere a chi lo ha criticato duramente per l’eliminazione dell’Italia dalla corsa per Qatar 2022. Sulle frequenze di TMW, il giornalista ha infatti dichiarato:

«Per me è un ottimo attaccante anche se non è fuoriclasse. Le critiche devono esserci. Segna tanto ma non è decisivo, lascia sempre l’amaro in bocca. È stato l’attaccante delle due eliminazioni mondiali, nel racconto che facciamo va detto. Le Nazionali praticano un gioco diverso dalla Lazio? Non è vero, non è questo il punto. Immobile ha bisogno di una certa comodità di ambiente: ha fallito al Dortmund e al Torino per esempio. Non si deve neanche lamentare delle critiche che arrivano, con i piedi fa storcere un po’ la bocca».