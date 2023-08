De Paola: «I tempi dovevano essere più rapidi sul mercato in casa Lazio». Le parole del giornalista

A TMW Radio il giornalista Paolo De Paola ha commentato le mosse sul mercato della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «I tempi dovevano essere più rapidi sul mercato in casa Lazio, ma i tempi li stabilisce sempre Lotito, lui non ama fare in fretta e essere pressato. Questo ha mandato su tutte le furie Sarri, che è stato il vincitore dello scontro con Tare, nonostante Tare abbia dato tantissimo alla Lazio. Con la partenza di Milinkovic si perde tantissimo, Kamada può tamponare ma qualcosa ancora manca. Isaksen è un ottimo acquisto, manca però quell’esperienza in più a centrocampo che poteva essere individuata in Zielinski ».