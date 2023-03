De Paola: «I giovani italiani? Ci sono ma Mancini vuole fare il fenomeno »

De Paola, il giornalista critica duramente il ct della Nazionale riguardo le sue convocazioni in particolare sui giovani

Ai microfoni di TMW ha parlato il giornalista De Paola, il quale critica con parole molto forti Roberto Mancini e le sue convocazioni, ecco le sue parole

PAROLE – Che il movimento italiano stia facendo bene in Europa è merito degli allenatori italiani, che sono i migliori al mondo. La mancanza dei giocatori italiani è un alibi. Ne abbiamo. Abbiamo Fagioli, Casale, Mazzocchi, che non sono stati scelti dall’allenatore. Io do le responsabilità a Mancini.

C’è una qualità di tecnici importante, ma non la vediamo in Mancini che vuole fare il fenomeno facendo delle convocazioni istrioniche. Ma i giocatori ce li ha. Dopo il fallimento Mondiale comunque dovevano dimettersi Gravina e Mancini