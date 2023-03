De Marchi: «AZ Alkmaar? Ecco cosa dovrà fare la Lazio»

Marco De Marchi, agente ed ex calciatore, ha analizzato la sfida di giovedì in Conference League tra AZ Alkmaar e Lazio

Ospite a RadioSei, Marco De Marchi, agente ed ex calciatore, ha parlato così di AZ Alkmaar–Lazio:

«La cultura calcistica olandese non fa calcoli. Loro giocano sempre per vincere e per fare gol. L’AZ non si limiterà a contenere e questo lascerà anche alla Lazio la possibilità di colpire. L’ambiente è sempre caldo. Gli stadi sono sempre pieni in Olanda. Se poi si considera che in campionato sta a 5 punti dalla prima posizione, sicuramente c’è entusiasmo. Cosa deve fare la Lazio per vincere? Deve mettere in campo la personalità. Lo spessore è sicuramente diverso e il club biancoceleste deve far pesare principalmente questo. Sarri manda in campo le riserve? La Lazio ha una rosa che può permettersi il turnover. Non ho mai conosciuto un allenatore che fa scelte per perdere le partite. Io schiererei la squadra giusta per vincere a prescindere dal derby. Questo perché le vittorie aiutano a vincere».