Serie A, De Ligt è tornato in Olanda

Il difensore della Juventus lascia l’Italia per tornare in Olanda e fronteggiare il Coronavirus insieme alla famiglia

Quando tutto sembrava portare ad una riapertura prossima della Serie A, arriva la notizia a complicare le cose: Matthijs De Ligt avrebbe lasciato l’Italia per andare in Olanda dalla sua famiglia, come riporta Sport Mediaset.

Scelta discutibile del difensore della Juventus, visto che a breve sarebbero iniziati gli allenamenti individuali e poi quelli di squadra. Che ciò rallenti la ripresa del campionato? Probabilmente si anche se sarebbe molto facile far rientrare il giocatore in breve tempo e comunque i bianconeri hanno altri 8 calciatori fuori dal paese.