De Laurentis: «Calcio italiano? Se parlo..»

Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Report. Il patron del Napoli ha detto la sua sul calcio italiano. Ecco le sue parole

Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Report. Il patron del Napoli ha detto la sua sul calcio italiano. Ecco le sue parole:

«Non mi fate parlare perché, se parlo di calcio, scoppia il finimondo. Ne ho talmente le p***e piene. Esiste una concorrenza sleale? Non devo dirlo io, ci si arriva da soli. Questa è responsabilità della Federcalcio. La Lega, se è un’associazione di società per azioni, dunque indipendente, dovrebbe pagare la Federcalcio e la Federcalcio non dovrebbe fare nulla, se non segretariato per cosette così. Invece è diventato un centro di potere»