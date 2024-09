De Laurentiis TUONA: «Ormai il calcio è uno SCHIFO si va avanti solo con i debiti»

De Laurentiis, il presidente del Napoli tuona con parole molto forti la situazione delicata del calcio. Ecco cos ha detto

In occasione della presentazione della partnership tra Napoli e Sorgesana, nuovo back sponsor di maglia della squadra, Aurelio De Laurentiis si espone con parole dure sulla situazione del mondo del calcio

PAROLE – In questo senso siamo l’unico baluardo ad un sistema calcio diventato finanza oggetto dei fondi, venduto ad interessi diversi da quelli originari. Un calcio che non rispetta le regole e falsa la competizione, noi invece abbiamo dimostrato che un altro calcio è possibile, vincendo lo Scudetto restando fedeli ai nostri valori (…) Siamo l’altra faccia della medaglia e così vogliamo restare. In questi 20 anni abbiamo lavorato anche per creare sviluppo su rinascimento napoletano, oggi Napoli è globale, il club dall’inizio ha dimostrato che qui si può lavorare con successo

Sono un disastro, il calcio ha sempre accumulato debiti su debiti, io non ne ho mai avuto uno, nemmeno di un euro. Non credo che siano il salvataggio delle imprese, soprattutto nel calcio: qui si va avanti solo con i debiti