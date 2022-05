De Laurentiis: «Superlega? Dico no ma non credo neanche a questa Champions»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni agli studenti mentre lasciava l’ITIS Giordani di Caserta

Aurelio De Laurentiis, presidente dell Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni agli studenti dell’ITIS Giordani di Caserta.

RINNOVO MERTENS – «A fine stagione decideremo».

SUPERLEGA – «Sono stato tra i primi a telefonare ad Andrea Agnelli per dirgli che stava sbagliando, dico no alla Superlega ma non credo neanche a questa Champions League, a cui sono costretto a partecipare per ragioni di fatturato. Serve più rispetto per i campionati nazionali, per me sarebbe opportuno a livello internazionale fare un campionato europeo. Organizzerei due gironi di 25 squadre: da una parte le prime cinque classificate dei cinque principali campionati europei, dall’altra le venticinque squadre vincenti degli altri campionati. Sarebbero previsti poi degli incroci tra i due gironi».