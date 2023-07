De Laurentiis shock: «Giuntoli juventino? L’avessi saputo me ne sarei liberato prima»

De Laurentiis, il presidente del Napoli critica il nuovo dirigente della Juventus dopo l’addio burrascoso dal club partenopeo

In occasione della presentazione delle maglie del Napoli, il presidente De Laurentiis dinanzi ai cronisti presenti rilascia alcune parole riguardo Giuntoli, e il suo tifo da bambino per la Juventus

PAROLE – Non me l’aspettavo proprio, mi ha colto proprio di sorpresa, se me ne fossi accorto prima me ne sarei liberato prima