De Laurentiis: «Lotito-Salernitana? Difficile dare un giudizio, anche se...»

Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa, interrompendo il lungo silenzio stampa del Napoli. Il patron partenopeo ha voluto dire la sua anche sulla questione della Salernitana e del presidente della Lazio Claudio Lotito. Ecco le parole del presidente azzurro.

«È difficile dare un giudizio schierandosi da una parte o dall’altra. Credo che ci siano delle interpretazioni sia sul piano sportivo che giuridico che non sono solo tutte da una parte o dall’altra. Non so se in questa situazione quanto abbia giocato la diatriba personale o quanto invece ci sia quella miopia istituzionale. Se io so che in Serie A non posso avere una seconda squadra, nel momento in cui sto lottando e organizzando per venire in Serie A devo avere le carte in ordine per un’eventuale cessione. La stessa cosa che capiterà al Bari di mio figlio. Se ricominci da un fallimento, cioè dalla Serie D, puoi avere due società. Nel momento che entri nel settore professionistico io mi sono tirato fuori ed è rimasto mio figlio. Che tu possa mantenere una quota di minoranza è tutto da vedere se non sia possibile ma in realtà ricorsi alla corta d’Europa o al TAR non ce ne sono mai stati. Son quelle situazioni dove per il quieto vivere del calcio, uno in maniera molto serena ed educata invece che accendere gli animi mediaticamente dovrebbe sedersi a un tavolo».