De Grandis: «Lazio? C’è amarezza per la sconfitta contro la Juve. Punterei ancora su Romagnoli, ecco perché»

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, ha parlato così della sconfitta della Lazio contro la Juve e del rendimento di Alessio Romagnoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha parlato così della sconfitta della Lazio contro la Juve:

PAROLE – «La Lazio ha buttato un’occasione. C’è amarezza perché veniva da un buon periodo, però non mi soffermerei sull’episodio e non lo definirei clamoroso. Sul VAR ho qualche dubbio in più, può essere interpretato come gioco antisportivo e non gioco pericoloso, quindi cartellino giallo su cui il VAR non può intervenire. C’è il rimpianto su quello che poteva essere, un punto in più poteva fare la differenza. Episodio di Romagnoli? Quello secondo me è rosso. Poi quando ho visto che era Kalulu ho pensato che avrebbe dovuto farlo tirare senza commettere fallo. Magari segna, ma 11 vs 11 forse la pareggi. Però prima deve segnare.

Valutazioni sulla difesa con il lancio di Gigot? Sono un po’ romantico, mi dispiacerebbe se Romagnoli dovesse essere rivalutato. Mi sembra quello più lucido nel far ripartire l’azione, non vorrei fosse accantonato definitivamente. Gigot ha molti cartellini alle spalle, però è uno che fa gol e quest’anno riusciamo a essere pericolosi da calcio d’angolo. Approccio con la Juve? Mi era piaciuto molto. La Lazio crede in se stessa, non ha paura di palleggiare. Bene i primi 30 minuti, ma alla fine conta la capacità di mettere in difficoltà l’avversario, non puoi riuscire sempre a creare occasioni da gol. Vediamo se le alternative iniziano a presentarsi, soprattutto con gli infortuni che arrivano. Dele-Bashiru? Lui già ha dimostrato di poter far bene, vorrei vedere di più Castrovilli, magari già con il Genoa».