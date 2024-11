De Grandis: «Sulla fascia destra la Lazio non è fortissima. Zaccagni? Ecco cosa ne penso»

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, ha parlato così della Lazio di Baroni ai microfoni di Radio Laziale

PAROLE – «Vedremo ancora il 4-3-3 in alcune partite come Napoli – Lazio, dove bisogna essere un po’ più coperti. Dipende comunque da due fattori: la disponibilità di Dele-Bashiru a fare la mezzala e l’eventuale rientro di Castrovilli perché Vecino non può giocare sempre.

Zaccagni? Ci possono essere momenti in cui un giocatore è meno brillante e probabilmente l’anno scorso gli era successo questo. Ora è tornato a fare bene come d’altronde ha sempre fatto anche prima di Baroni. In generale Baroni sta migliorando il rendimento di tutti.

Per me sulla fascia destra in difesa non siamo fortissimi, però entrambi stanno migliorando. Lazzari quando ha giocato si è proposto spesso e ha messo cross interessanti; Marusic se recupera una sua solidità fisica può essere molto utile in fase difensiva, perché fa bene le diagonali, i colpi di testa. Il suo difetto è che ogni tanto si distrae. L’unione di Lazzari e Marusic andrebbe a creare il terzino perfetto».