De Grandis: «Ieri non ho visto una Lazio convincente. Solo Kamada era brillante. Tra Guendouzi e Tudor…». Le parole del giornalista

Il pareggio dell’Olimpico tra Lazio e Sassuolo ha sancito il fine stagione della squadra di Tudor. Sull’annata dei biancocelesti ha detto la sua Stefano De Grandis ai microfoni di Radiosei.

PAROLE– «Ieri non ho visto una Lazio convincente. Il solo Kamada mi è sembrato brillare, mentre altri mi sono sembrati molto sotto tono come Guendouzi e altri che erano totalmente fuori posizione. La domanda che dobbiamo porci è proprio se Tudor verrà seguito sul mercato. E’ chiaro che tra Guendouzi e Tudor ci sono stati dissapori, ma andrebbero messi da parte. Una delle poche cose che hanno funzionato quest’anno è proprio il francese. Se poi decidi di venderlo e monetizzarlo bene, ci può stare, ma l’idea di vendere mezza squadra e ricostruirla tutta, non mi piace e soprattutto la Lazio non mi sembra la società adatta per farlo ».

TUDOR– «Per il gioco di Tudor e per il suo modulo, sono fondamentali gli esterni. A sinistra la Lazio ha un vero e proprio buco e ho letto il nome di Gosens. Magari venisse e mi sembra il profilo perfetto. Ieri a destra ho visto Lazzari in un ruolo che ha già fatto con Inzaghi e lo ha fatto bene. Non si può buttare via un giocatore del genere e farlo diventare l’ultima riserva. Anche perché la Lazio ha anche speso soldi per lui. Giocatori come Lazzari anche se tecnicamente non è bravo, sono fondamentali in un organico. Ha meno forza fisica di Marusic, ma ha più velocità ».

IMMOBILE E TATY– «In avanti invece abbiamo problemi seri: Castellanos e Immobile per motivi diversi non sono due titolari. Uno perché non fa gol e l’altro perché non ha più forza per fare la guerra».