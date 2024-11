De Grandis: «Bologna? Sono messi bene in difesa. La Lazio può fare bene, soprattutto perché...»

Le parole del giornalista, Stefano De Grandis, sulla Lazio e sulla sua prossima avversaria in campionato, il Bologna di Italiano

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale in merito alla prossima partita e sul futuro prossimo dei biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole

PAROLE– «Non so Tavares che problemi abbia. Per Dia anche non credo sia un probema di tanto tempo. Sono due protagonisti, ma la Lazio ha fatto bene anche con le alternative. Bologna? Loro sono messi bene in difesa. Ndoye e Aebischer sono assenze importanti, ma loro hanno valide alternative. La Lazio, visto ciò che ha fatto nelle ultime partite, può fare bene, soprattutto per il fatto che il Bologna gioca in maniera aperta. Ogni partita serve per riempire il serbatoio della consapevolezza. Serve fare benzina, il Bologna è forte ma non è la squadra dell’anno scorso. Attualmente la Lazio è più continua del Bologna. Se la Lazio continua a far divertire mantiene il petto in fuori, è importante arrivare bene alle gare difficili del mese di dicembre. D’ora in poi penso ci sarà una turnazione più obbligata, all’inizio era studiata da Baroni »