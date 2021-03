De Cosmi: «Bayern? Le priorità sono il campionato e il quarto posto»

Le parole dell’ex tecnico dei giovanissimi della Lazio De Cosmi in riferimento al momento che sta attraversando la squadra di Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex tecnico dei giovanissimi della Lazio, Roberto De Cosmi, ha analizzato la stagione dei biancocelesti tra campionato e prossimi impegni europei: «La vittoria contro il Crotone è stata fondamentale. In questo campionato abbiamo visto come le grandi squadre possano talvolta soffrire contro le piccole, la Lazio però deve ritrovare brillantezza e imprevedibilità».

BAYERN MONACO E OBIETTIVI – «La gara contro i tedeschi va rispettata, ma la priorità della Lazio in questo momento deve essere il campionato. La distanza dal quarto posto è minima. Nel match in Germania Inzaghi sarà in linea coi suoi principi di gioco, ma mi aspetto la titolarità di Caicedo e Pereira. In una stagione in cui si segna di meno, i gol dell’ecuadoriano sono importanti. Quando viene chiamato in causa segna e porta punti alla squadra».