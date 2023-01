De Cosmi: «La Lazio riparta dalla buona prima parte di stagione»

De Cosmi, il tecnico alla vigilia del ritorno della serie A analizza la classifica e si sofferma sui biancocelesti di Sarri

Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato De Cosmi, il quale analizza la serie A e si sofferma sulla Lazio di Sarri in vista della gara contro il Lecce.

PAROLE – «La Lazio riparte dalla buona prima parte vista. La partita di Milano ha un sapore particolare, l’Inter ha la chance di fermare la corsa del Napoli. Mi aspetto un campionato molto aperto, magari con sorprese, come il Napoli che perde qualche punto per regalare un po’ di pathos. Mi aspetto le medio-piccole che mettano in difficoltà le big»