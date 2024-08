De Carlo: «La Lazio è DIFFICILE da valutare ma è chiaro che ora la vedo dietro QUESTI club»

De Carlo, il giornalista analizza e commenta la situazione in casa Lazio e si esprime con parole forti a riguardo

Ai microfoni di TMW è intervenuto il giornalista Lapo de Carlo, il quale si esprime sulla situazione della Lazio che riparte di Baroni. Le sue parole

PAROLE – Gasperini? Può esserci rimasto male per come è stato gestito il mercato. Ci sono situazioni non facili da leggere ora. E’ uno dei campionati che parte con più equilibrio rispetto agli ultimi. Roma e Lazio sono un gradino sotto, le altre lì davanti non sono distanti. Ci sono delle valutazioni che oggi è impossibile dare. Come si può dire che una è più forte dell’altra quando ci sono stati così tanti cambiamenti?