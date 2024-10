De Canio elogia Baroni: «Non mi sorprende il suo straordinario lavoro con la Lazio ecco perchè»

De Canio, il tecnico esprime il suo parere su mister Baroni rilasciando alla luce della stagione dei biancocelesti queste considerazioni

Ai microfoni di TMW ha parlato Luigi De Canio, il quale alla luce della grande stagione della Lazio al quale ha fatto da contorno la vittoria di ieri con il Genoa, rilascia queste sue considerazioni soffermandosi anche sul lavoro di Baroni

BARONI – Baroni? Non mi sorprende. Ovunque è andato, la sua squadra ha giocato bene. Ha ripagato tutti, dando una precisa identità al Verona e al Lecce. Questa promozione in una squadra di altro spessore è un merito per il lavoro fatto in questi anni. Sta dimostrando che merita questo premio