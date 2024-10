De Biasi racconta: «Potevo essere io il ct dell’Italia anziché Ventura. Con me Italia ai mondiali? Vi rispondo cosi»

De Biasi, l’ex ct ha rilasciato delle curiose dichiarazioni riguardo la sua carriera rivelando che poteva essere lui l’erede di Antonio Conte

Ai microfoni di Sportellate ha parlato l’ex ct De Biasi ha rilasciato delle curiose dichiarazioni sulla sua carriera, esclamando che sarebbe potuto essere lui l’erede di Antonio Conte sulla panchina dell’Italia, visto che il tecnico salentino aveva lasciato la panchina azzurra dopo la delusione europea

PAROLE – Sì, è vero. È una cosa che non ho ancora digerito oggi, che sono passati 8 anni. C’era anche Montella? Io sapevo solo di Ventura e me. E Montella 8 anni fa era ancora abbastanza giovane. Mondiale? Non lo potrei dire io, però… Non lo posso dire