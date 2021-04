Dazn, parla l’a.d.: «Vedere la Serie A costerà meno»

L’a.d. Veronica Diquattro ha parlato dell’offerta di Dazn per il campionato di Serie A a partire della prossima stagione

Veronica Diquattro, amministratore delegato di Dazn, in una intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa ha parlato della nuova offerta della piattaforma streaming, che si è i diritti della Serie A per il prossimo triennio.

ABBONAMENTO – «Vedere la Serie A costerà sicuramente meno rispetto ad oggi. Gli abbonamenti saranno sempre snelli e mensili, non vincolanti, si potrà disdire in un attimo. Ma non venderemo partite singole. Per vedere la Serie A il prossimo anno sarà tutto più facile, perché noi avremo tutte le partite».

RICORSO SKY – «Noi siamo tranquilli, abbiamo rispettato le regole in piena trasparenza. Non eravamo tenuti a comunicare la partnership con Tim, con loro abbiamo un accordo strategico ma l’offerta è nostra».

PROBLEMI TECNICI – «Abbiamo già fatto tantissimi passi avanti e da qui a settembre lavoreremo per gestire al meglio i picchi di traffico. Chi vive in zone senza rete adeguata? Ci saremo anche sul digitale terrestre».