DAZN, Serie A in sconto: la promozione che divide i tifosi

DAZN fa discutere i tifosi ancora una volta: arriva una speciale promozione per la Serie A in occasione del Black Friday

Prezzo speciale da parte di DAZN per vedere la Serie A. Nei prossimi 3 mesi sarà possibile vedere il campionato con soli 14,90 euro al mese. Per attivare la promozione Black Friday c’è tempo fino alle 23:59 di domenica 24 novembre, quindi poco più di 24 ore alla scadenza.

I tifosi di Lazio, Roma, Inter, Milan, Juventus e non solo si dividono tra chi ha pagato annualmente al costo normale ed è arrabbiato per questa promozione e invece chi non ha sottoscritto l’abbonamento gioisce per poter usufruire di questo prezzo speciale per i prossimi 3 mesi.