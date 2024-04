Dazn, l’emittente streaming manda in tribunale la Bundesliga: il motivo

Dazn, l’emittente streaming porterà in tribunale la Bundesliga: ecco il motivo della netta decisione

Se per la serie A non ci sono problemi, la Bundesliga rischia seriamente una dura battaglia legale contro Dazn. Secondo quanto riporta la Bild, l’emittente streaming non ha accettato la mancata assegnazione dei diritti televisivi del campionato tedesco, come confermano le parole del portavoce del broadcaster

PAROLE – In considerazione della mancata risposta da parte della DFL al nostro reclamo sull’illegittima assegnazione del pacchetto di diritti B, Dazn intraprenderà azioni legali per ottenere l’assegnazione del pacchetto

Ciò dovrebbe quindi chiarire se la DFL ha rifiutato in maniera corretta il contratto per il pacchetto B che comprende le 196 partite della competizione.