Dazn, la Lega Serie A chiede rassicurazioni dopo i problemi tecnici

La Lega Serie A ha inviato a Dazn una lettera al termine di Inter-Cagliari per ottenere rassicurazioni. I dettagli

Come ricostruito da Repubblica. la Lega Serie A ha inviato a Dazn una lettera al termine di Inter-Cagliari per ottenere rassicurazioni e scongiurare che simili episodi si verifichino nel futuro. La stessa Dazn, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un partner esterno, ovvero Comcast. Non solo la gara nerazzurra: problemi nella visione anche per Verona Lazio.

Questo episodio ha riaperto una ferita fresca dato che le società di Serie A che si erano dette scettiche all’assegnazione a Dazn dei diritti tv del prossimo triennio avrebbero voluto per il prossimo triennio un impegno scritto che obbligasse Dazn a un piano-B. Nel contratto però la Lega Serie A non ha inserito obblighi di backup e si è accontentata della conferma verbale della volontà di acquisire una frequenza sul digitale terrestre.