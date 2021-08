Dazn, interrogazione parlamentare dopo i numerosi problemi tecnici: «I disservizi sono stati molto gravi». La richiesta

Dopo i numerosi problemi denunciati dagli utenti di Dazn nel corso del primo weekend di campionato, è arrivato ques’oggi l’annuncio di un’interrogazione parlamentare da parte del deputato Luca Pastorino. Di seguito le sue parole.

«I disservizi di Dazn della prima giornata di calcio sono molto gravi. Per questo motivo, nei prossimi giorni, presenterò un’interrogazione alla Camera per chiedere un intervento del governo. Milioni di persone devono fare i conti con la necessità di munirsi di un apposito decoder per poter vedere le partite del campionato di serie A. Come se non bastasse, chi non è dotato della fibra per la connessione, rischia di assistere a gare che vanno a intermittenza, quando va bene, visto che in alcuni casi ci sono stati blocchi prolungati. Le segnalazioni degli utenti non necessitano di ulteriori commenti».