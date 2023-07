Dazn, i nuovi prezzi per gli abbonamenti della stagione 2023/24: i dettagli

Dazn, l’emittente streaming rende noti ad un mese dalla serie A i prezzi per quanto riguarda gli abbonamenti

La stagione è ormai alle porte, tra un mese esatto inizierà il campionato con le squadre che tenteranno di scucire il tricolore al Napoli. Dazn ad un mese dal via ha reso noto il nuovo listino dei prezzi:

– 40,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso

– 30,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (371,88 euro all’anno)

– 299 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (24,91 euro al mese).

Piano PLUS, che permette di guardare i contenuti su 7 diversi dispositivi e condividere i costi dell’abbonamento con un utente esterno alla propria rete domestica:

– 55,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso

– 45,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (551,88 euro all’anno)

– 449 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (37,41 euro al mese)