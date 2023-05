Cremonese, Ballardini: «Vogliamo fare una grande partita»

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Lazio-Cremonese, Davide Ballardini ha dichiarato:

Non c’è stato bisogno di motivare la squadra, sappiamo benissimo che se non affrontiamo la Lazio con attenzione e voglia noi rischiamo di fare brutta figura e non vogliamo farla. Affrontare la Lazio è uno stimolo in più, vorranno fare una grande partita per tornare secondi e noi dobbiamo fare altrettanto