David Silva, firma o fumata nera: sono le ore decisive

Per David Silva sono ore decisive: o sarà fumata bianca o addio al sogno.

David Silva si è svegliato con l’eliminazione cocente del Manchester City, estromesso dal Lione dalla UEFA Champions League. E’ ora tempo di decidere il futuro, di prendersi un giorno di tempo e di immergersi in una nuova avventura. Tra questa sera e domani la Lazio attende una risposta, che sia positiva o negativa. Dalle parti di Formello sono convinti di aver fatto uno sforzo importante e che sia ormai tutto nelle mani del calciatore, con la consapevolezza che le offerte dagli Emirati Arabi e dalla Spagna non mancano, così come gli inserimenti sottotraccia di qualche club italiano. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti. La Lazio ha ad ogni modo un piano B, e sta studiando un colpo ad effetto per infiammare la piazza anche nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con quello che è comunque il prescelto per il nuovo centrocampo.