Okereke: «Per le mie caratteristiche mi rivedo in Immobile»

Okereke, giovanissimo centravanti del Venezia, ha confessato di avere in Ciro Immobile il suo modello di riferimento

David Okereke, giovanissimo gioiellino del Venezia e in rete contro l’Empoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’inizio di stagione dei lagunari e ha svelato quello che è il suo attaccante di riferimento, citando Ciro Immobile:

«A me piace molto come gioca Immobile, perché sfrutta al massimo la profondità e gli spazi per correre. In questo, nel mio piccolo, mi ci rivedo tanto».