D’Aversa: «Lazio? Ripetere l’annata scorsa non sarà facile, ma…» Le parole del tecnico del Lecce

Intervistato ieri da Sportitalia, l’allenatore delle Lecce, Roberto D’Aversa, ha parlato anche di Lazio, inserendola nella lotta Scudetto per questa stagione.

LE PAROLE- Scudetto? L’Inter è una squadra forte e penso se la giocheranno loro e la Juventus, che non avrà neanche le coppe. Metto Juve e Inter, poi sotto Milan e Napoli. E sulla Lazio bisogna dire che lo scorso anno hanno fatto un campionato strepitoso, ottimo lavoro del mister. Ripetersi non è semplice, nel complesso della rosa mi sembra che le altre abbiano qualcosa in più