D’Aversa: «La Lazio sta facendo un campionato straordinario»

D’Aversa, l’ex tecnico di Parma e Sampdoria analizza la stagione della Lazio, secondo il quale sta facendo di più rispetto il previsto

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Roberto D’Aversa il quale analizza la classifica di serie A soffermandosi in modo particolare sulla Lazio, ecco le sue parole

PAROLE – Le due squadre che stanno sorprendendo per motivi diversi sono le prime due in classifica: Napoli e Lazio. Con la rosa che ha, la Lazio seconda in classifica sta facendo qualcosa in più rispetto alle previsioni e alle milanesi che hanno più calciatori e hanno fatto più investimenti. Sarri sta facendo un ottimo lavoro