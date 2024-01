D’Aversa a Sky: «Non meritavamo il risultato del campo» Le parole del tecnico dei pugliesi nel post Lazio Lecce

Intervenuto a Sky nel post gara di Lazio Lecce, Roberto D’Aversa, ha parlato cosi del match appena concluso:

«Difficile commentare una prestazione del genere, sia nel primo tempo che nel secondo le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Il gol subito nasce dal fallo laterale, abbiamo mollato un attimo la presa e siamo stati puniti, quando hai davanti giocatori di qualità non ti perdonano. Difficile rimproverare questi ragazzi. Sotto l’aspetto della prestazione, a parte venti minuti col Napoli, hanno fatto sempre ciò che dovevano. Siamo qui a commentare un risultato che non è quello che avrebbero meritato sul campo. La qualità in alcune conclusioni si possono migliorare, è l’atteggiamento che è complicato da migliorare, ma i ragazzi l’hanno dimostrato. Non mi spaventa ciò che può essere migliorato. Questa squadra ha quasi sempre segnato, sono poche le partite in cui non è andata proprio in gol. Bisogna analizzare il numero di occasioni che si creano e quelle che si concretizzano, e questo è sicuramente un aspetto da migliorare»