D’Aversa a Dazn: «Il rammarico è per il risultato e non per la prestazione, ma ci deve servire da lezione» . Le parole del tecnico post gara

D’Aversa a Dazn post Lazio-Lecce.

«Commentiamo una sconfitta dove il gol lo abbiamo subito da un fallo laterale. siamo stati disattenti in quell’occasione. Il rammarico è per il risultato e non per la prestazione, ma ci deve servire da lezione. Perché in serie A quando non concretizzi le occasioni che crei difficilmente riesci a portare il risultato a casa pur avendolo meritato. La Lazio una volta passata in vantaggio è stata brava a chiudere gli spazi e rimanere compatta. Dobbiamo lavorare sulla qualità, e quella si migliora solo lavorando, ed è un aspetto che non mi preoccupa».