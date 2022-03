Canovi sicuro: «La Lazio senza Tare perderebbe molto»

Dario Canovi, noto procuratore, ha parlato dell’eventualità che Tare lasci la Lazio a giugno e del suo rapporto con Sarri: le sue parole

Il procuratore Dario Canovi, intercettato dai microfoni di TMW, ha parlato in questi termini del possibile addio di Igli Tare alla Lazio:

«Se la Lazio perdesse Tare, perderebbe una persona importante. La fortuna della Lazio è dipesa in gran parte dall’intuito e dalle capacità di Tare. Credo che sia un bravissimo direttore sportivo. Anche lui, come tutti, ogni tanto ha sbagliato. Sarri vuole fare quello che fanno molti oggi, determinare i giocatori da prendere e quelli no. Da una parte è giusto, perché è l’allenatore che poi li mette in campo, dall’altra parte c’è il rischio che se finisce il rapporto con un tecnico, magari ti trovi con giocatori che all’altro allenatore non servono».