Cataldi il predestinato. Quando Klose disse a Lotito: «Varrà 40 milioni»

Danilo Cataldi si è preso la Lazio e la Nazionale dando finalmente ragione alla profezia di Miro Klose: il futuro è dalla sua parte

Danilo Cataldi si è finalmente preso la Lazio. Dopo alcuni infortuni di troppo e la poca considerazione di Simone Inzaghi, il centrocampista ha fatto breccia nel cuore di Sarri in ritiro tanto da conquistarsi non solo il ruolo di regista davanti alla difesa sorpassando Lucas Leiva ma ritrovando anche l’Italia a più di due anni dall’ultima volta quando fece uno stage proprio agli ordini di Mancini.

L’esplosione di Cataldi, come rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, non ha certamente sorpreso due grandissimi ex della storia della Lazio: Ledesma e Klose. Il primo quando se ne andò era convinto di aver lasciato la Lazio nelle mani del suo erede; il tedesco, uno solitamente di poche parole, avvisò Lotito: «Diventerà un centrocampista da 40 milioni di euro». Il suo prezzo oggi non è quello ma la strada per la risalita è stata finalmente imboccata.