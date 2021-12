Cataldi: «Al nuovo anno chiedo tranquillità, presto la vera Lazio»

Danilo Cataldi ha parlato nel post partita di Venezia-Lazio, vinta 3-1 dai biancocelesti. Queste le sue parole

GOAL DI ACERBI – «Non so se Acerbi l’ha toccata sul goal, l’importante è portare a casa i tre punti».

PROGRESSI – «Probabilmente avevamo perso un pò di entusiasmo, noi le cose le sappiamo fare, dobbiamo solo trovare i giusti tempi sulla pressione. Presto si vedrà la Lazio».

CRESCITA PERSONALE – «Io non sono cambiato rispetto allo scorso anno, è cambiato l’allenatore e probabilmente sono cambiate le gerarchio. Io do tutto in allenamento e sono contento quando vengo scelto».

DESIDERI NUOVO ANNO – «Quello che chiedo per il nuovo anno è solo la tranquillità, abbiamo trovato alcune difficoltà con un mister così importante ma siamo una squadra forte e vogliamo un posto in Europa».