Adani: «Lazio seconda? Mi impressiona, Sarri...»

Daniele Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato lo straordinario campionato della Lazio di Maurizio Sarri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha parlato così della Lazio di Sarri:

«Se dovesse vincere contro l’Inter quasi potrebbe non prestare occhio al risultato delle altre, riportando i nerazzurri ad un distacco di 10 punti. Non mi aspettavo di vedere la Lazio così in alto, potevo pensare che sarebbe stata in lotta per il quarto posto, ma vederla in seconda posizione mi impressiona. Per lungo tempo è mancato Immobile ma Sarri ha fatto un lavoro straordinario: ha la miglior difesa col Napoli, ha saputo trarre profitto dall’alternanza Cataldi-Vecino, pur avendo avuto poco da Marcos Antonio e ha dato continuità a un talento incostante come Felipe Anderson».