Adani sicuro: «Lotito ha migliorato la rosa ma il valore aggiunto della Lazio è solo lui»

Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha commentato la vittoria della Lazio sul campo del Napoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto come di consueto alla Bobo Tv, Daniele Adani ha parlato così di Napoli-Lazio:

«Prima guardavo la panchina, anche Lotito è andato più in la. Pellegrini, Patric, Lazzari, Gila, Vecino, Guendouzi, Basic, Pedro, Rovella e Castellanos. Per Lotito ha speso anche tanto, ma la Lazio è il suo allenatore, che ha vinto due volte a Napoli. Maurizio ha fatto due analisi dopo Lecce e Genoa e Sarri era già andato su quel che dovevano fare per crescere. Ha vinto con merito. Al posto di Milinkovic ora c’è Kamada che ha 5/6 gol l’anno nelle gambe. Sarri è la certezza di continuità e lavoro, Romagnoli è un giocatore che se non incontra Sarri fa un altra strada. Le parole di Immobile settimana scorsa sono azzeccatissime, Guendouzi, per dirti, è entrato da Dio. La Lazio ragiona nel collettivo, può far anche dei passi falsi, ma l’idea è quella».