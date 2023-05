Adani non ha dubbi: «Inter Lazio spot per il calcio»

Daniele Adani, ex calciatore, ha analizzato la sfida di domenica a San Siro tra Inter e Lazio: un vero e proprio spot per il calcio

Intervenuto alla Bobo Tv, Daniele Adani ha analizzato così Inter-Lazio:

«L’Inter è una squadra che ha recuperato il suo centravanti, ha delle alternative in mezzo e in difesa. Ha dominato contro la Lazio e per questo è normale essere esigenti perché queste partite deve farle più spesso. La gara di San Siro sì che è stata uno spot per il calcio, si affrontavano la seconda in classifica e un’Inter che aveva bisogno di punti, con uno stadio pieno».