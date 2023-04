Lazio Torino, il commento di Daniele Adani

Daniele Adani, opinionista ed ex calciatore, ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Torino: le sue dichiarazioni

Ospite alla Bobo Tv, Daniele Adani ha parlato così di Lazio-Torino:

«Tutta la squadra è cresciuta, quindi io non sarei preoccupato per quel passaggio a vuoto. Lo metti in preventivo, hai ancora tutte le squadre dietro, tranne il Napoli, a 7 giornate dalla fine. La Lazio è ancora di più realtà, perché il valore della squadra non poteva pronosticare un secondo posto a 7 giornate dalla fine. Impossibile. Con le milanesi e la Juve non ha senso, con la Roma… e invece il lavoro è tutto meritato. Tra i punti che ha lasciato, quelli che ha preso, l’assenza di Immobile, è lì e va bene così».