Daniel Fonseca: «Io alla Lazio? Non scherziamo. I tifosi...»

Daniel Fonseca è un ex giocatore di Roma e Napoli. Intervistato per le colonne del Corriere dello Sport, ha raccontato il suo rapporto con l’ambiente delle due città, soffermandosi sulla rivalità con la Lazio e i suoi tifosi. Le parole:

AMBIENTE – «Stavo soprattutto a casa mia: a Napoli sarò andato in centro tre volte, a Roma quattro. Per me non era facile godermi le città, non potevo prendere un cappuccino in pace perchè la gente voleva avvicinarsi e parlare. Ma alla fine era un piacere, forse oggi me lo godrei meglio. Poi, a Roma, c’era un problema in più… I laziali».

LAZIALI – «A Roma e Napoli se vincevi eri un fenomeno, se perdevi ti rompevano i co…

Ma ci sta, è giusto che sia così. A Napoli però c’erano solo i napoletani. A Roma, se perdevi, spuntava pure qualche laziale. Per carità, erano pochissimi, ma quando stavi prendendo il cappuccino dopo aver perso non li volevi intorno».

MAI ALLA LAZIO – «Ma scherziamo? La Roma è un sentimento unico, non avrei mai potuto».