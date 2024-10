Damiani: «Spalletti? Si deve aver fiducia in lui. Ha inserito molti giovani in squadra e ora comincia a vedersi un gioco»

Damiani, ex calciatore, ha parlato così in esclusiva di Nazionale e non solo: le sue parole a Juventusnews24

Capitolo Nazionale: dopo il flop dell’Europeo sono arrivati i risultati della Nations League. Spalletti ha già ritrovato la via giusta?

«Spalletti è bravo, si deve aver fiducia in lui. Ha inserito molti giovani in squadra e ora comincia a vedersi un gioco. Questa è una cosa positiva. Certo ci vuole pazienza, anche con la Nazionale ci sono molti giovani, non abbiamo giocatori già affermati».

